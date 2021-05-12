На південному сході Польщі 11 травня трапилася жахлива аварія за участю українців. Попри старання польських медиків, 9-річна дитина загинула.

ДТП сталася у населеному пункті Слодкув-Другий Люблінського воєводства. В аварію потрапили 3 громадянина України.

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Деталі ДТП

За інформацією польської поліції, в автомобілі Seat перебувало 3 українці. за кермом перебувала 63-річна жінка. З невідомих причин вона з’їхала на зустрічну смугу руху і зіткнувся з вантажівкою.

У легковому автомобілі перебувала дитина. 9-річна дівчинка отримала тяжкі травми голови. На місце прибули рятувальники, а також гелікоптер швидкої допомоги. Однак попри спроби реанімації, дитина померла.

Наразі всі обставини трагічної аварії встановлюють правоохоронці Польщі.

Зауважимо, що у 2020 році консульські установи України на території Польщі оформили 643 довідки про смерть громадян нашої держави. Найбільше летальних випадків зафіксували в межах округу консульського відділу посольства України у Варшаві – 282.