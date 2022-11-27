Автобус перевозив людей на замовлення естонського військового відомства. Він зіткнувся з вантажівкою.

Зауважте Латвійські прапори не стурбували: пропагандисти забрехалися про "напад Польщі"

У Латвії сталася ДТП з українськими військовими

Пресслужба Сил оборони Естонії розповіли, що ввечері 26 листопада внаслідок серйозної дорожньо-транспортної пригоди поблизу міста Айнажі в Латвії загинув водій автобуса, який перевозив вантаж для військових.

Сили оборони висловлюють співчуття рідним та близьким водія автобуса. Внаслідок аварії один військовослужбовець Сил оборони Естонії отримав поранення та був доставлений до лікарні для обстеження,

– мовиться у повідомленні.

Інші пасажири, які постраждали внаслідок аварії, є військовослужбовцями Збройних Сил України. Їх також доставили до лікарні. Латвійська поліція наразі з'ясовує точну причину аварії.

Варто подивитися – На Заході вражені діями ЗСУ по крейсеру "Москва" і Зміїному: відео