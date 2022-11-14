Правоохранители начали расследование. Авария произошла на трассе Киев – Чоп.

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Львовянин влетел в блок-пост в Ровенской области

В полиции Ровенщины рассказали, что сообщение о ДТП на трассе Киев – Чоп недалеко от села Калиновка поступило 13 ноября примерно в 18:20. На место происшествия немедленно выехали следователи.

Они установили, что водитель Audi, 29-летний львовянин, не справился с управлением и наехал на 40-летнего военного ТрО, который нес службу на блок-посту. После этого он врезался в служебный автомобиль Mitsubishi Outlander, который стоял на стоянке неподалеку.

В результате ДТП военный получил травмы. Его с открытым переломом ноги, ссадинами и гематомами доставили в Корецкую городскую больницу. Правоохранители заметили, что по внешним признакам водитель Audi был трезв. Однако у него все равно взяли биологические образцы.

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Самое суровое наказание, которое может угрожать львовянину, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Смотрите фото с места происшествия / Фото полиция Ровенской области

В Киеве журналиста-расследователя сбило авто

Журналиста-расследователя Михаила Ткача на пешеходном переходе в Киеве сбил автомобиль. По его словам, водитель ВАЗа давил на газ прямо перед пешеходным переходом.

"Я не склонен связывать этот случай с профессиональной деятельностью, но и водителя ВАЗа, который нажал на газ перед пешеходным и передо мной тоже сложно понять. Поэтому на всякий случай фиксирую это здесь", – отметил журналист.

В результате Ткача госпитализировали. В то же время он отметил отличную работу всех служб: "Полиция, скорая, работают как часы".

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