Правоохоронці розпочали розслідування. Аварія трапилася на трасі Київ – Чоп.

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Львів'янин влетів у блок-пост на Рівненщині

У поліції Рівненщини розповіли, що повідомлення про ДТП на трасі Київ – Чоп неподалік села Калинівка надійшло 13 листопада приблизно о 18:20. На місце події негайно виїхали слідчі.

Вони встановили, що водій Audi, 29-річний львів'янин, не впорався з керуванням та наїхав на 40-річного військового ТрО, який ніс службу на блок-посту. Після цього він врізався у службове авто Mitsubishi Outlander, яке стояло на стоянці неподалік.

Внаслідок ДТП військовий зазнав травм. Його з відкритим переломом ноги, саднами та гематомами доставили до Корецької міської лікарні. Правоохоронці зауважили, що за зовнішніми ознаками водій Audi був тверезим. Проте в нього все одно відібрали біологічні зразки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Найсуворіше покарання, яке може загрожувати львів'янину, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Дивіться фото з місця події / Фото поліція Рівненщини

У Києві журналіста-розслідувача збило авто

Журналіста-розслідувача Михайла Ткача на пішохідному переході у Києві збила автівка. За його словами, водій ВАЗу тиснув на газ просто перед пішохідним переходом.

"Я не схильний пов'язувати цей випадок з професійною діяльністю, але і водія ВАЗа, який натиснув на газ перед пішохідним і переді мною теж складно зрозуміти. Тому про всяк випадок фіксую це тут", – зазначив журналіст.

Внаслідок цього Ткача госпіталізували. Водночас він відзначив відмінну роботу усіх служб: "Поліція, швидка, працюють як годинник".

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