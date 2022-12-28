Инцидент произошел около 17:00 на улице Келецкой. Водитель Lexus сбил двух винничан 13 и 14 лет.

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Какие обстоятельства аварии

По информации полиции Винницкой области, двое несовершеннолетних ребят переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 40-летний водитель Lexus не учел дорожную ситуацию и совершил наезд на пешеходов.

В Виннице водитель наехал на двоих парней / Фото полиция Винницкой области

В результате ДТП детей госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую больницу. Стоит отметить, что на момент аварии водитель был трезв.

По факту ДТП правоохранители уже открыли уголовное дело. Проводится досудебное расследование.

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