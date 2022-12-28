Инцидент произошел около 17:00 на улице Келецкой. Водитель Lexus сбил двух винничан 13 и 14 лет.
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Какие обстоятельства аварии
По информации полиции Винницкой области, двое несовершеннолетних ребят переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 40-летний водитель Lexus не учел дорожную ситуацию и совершил наезд на пешеходов.
В Виннице водитель наехал на двоих парней / Фото полиция Винницкой области
В результате ДТП детей госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую больницу. Стоит отметить, что на момент аварии водитель был трезв.
По факту ДТП правоохранители уже открыли уголовное дело. Проводится досудебное расследование.
ДТП в Украине: последние новости
- 24 декабря в Запорожской области трое спасателей попали в смертельное ДТП. В результате аварии погибли Сергей Филенко, Андрей Законнов и Татьяна Жигальцова.
- В этот же день под Жмеринкой произошло смертельное ДТП. 41-летняя женщина на легковом автомобиле выехала на встречную полосу. Трагедия произошла возле села Поповцы, что в Жмеринском районе Винницкой области. Известно, что автомобиль Skoda Fabia столкнулся с пассажирским автобусом.
- Во Львовской области 21 декабря автомобиль врезался в поезд. К сожалению, водитель и его восьмилетняя дочь погибли от полученных травм. По предварительным данным, на переезде в селе Арламовская Воля около 14.30 столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. Поезд курсировал по маршруту "Запорожье – Перемышль".
- Кроме того, 18 декабря в Первомайском районе Николаевской области автомобиль сорвался с моста в реку. В результате трагедии погибли 5 человек, среди которых – 2 детей. Прессслужба ГСЧС сообщила, что трагедия произошла в селе Кинецполь. Спасатели деблокировали тела погибших. Автомобиль с воды подняли по крану. К работам привлекли 6 чрезвычайников.