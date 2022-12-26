Трагедия произошла в субботу, 24 декабря. В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области не сообщили детали смертельной аварии.
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Авария произошла в канун Рождества
Спасатели Запорожской области выразили соболезнования и разделяем боль потери с семьями и друзьями погибших.
Для всех нас – это большая трагедия и непоправимая потеря, которую невозможно принять. В нашей памяти они навсегда останутся хорошими людьми, надежными коллегами, настоящими профессионалами своего дела, преданными службе и коллективу. Пусть доброе светлое воспоминание о них живет в сердцах близких и знакомых, а Бог подарит им вечную жизнь и покой,
– говорится в сообщении.
В Херсонской области погибли трое спасателей
- В канун Рождества еще одна трагедия произошла в Херсонской области. Там погибли трое житомирских спасателей при разминировании территории.
- Сергей Куренный, Дмитрий Краснощеков и Алексей Сыч служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области
- Все трое взорвались на вражеской мини. Фельдшер-спасатель сержант службы гражданской защиты Алексей Сыч от полученных травм скончался по дороге в больницу.