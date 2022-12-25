Герои служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области. Они ликвидировали последствия бесчеловечных действий российских оккупантов – разминировали Херсонщину.

Обратите внимание Под Бахмутом погиб разработчик игры STALKER Владимир "Fresh" Ежов

Весь многотысячный коллектив Службы спасения склоняет в скорби головы перед Героями! Они останутся в нашей памяти патриотами своей страны и настоящими профессионалами своего дела. Покойтесь с миром, наши Герои! Не простим врагу ни одной потерянной души,

– говорится в сообщении.

Имена погибших героев

Сергей Куренный – прапорщик службы гражданской защиты, водитель-сапер группы пиротехнических работ;

Дмитрий Краснощеков – младший сержант службы гражданской защиты;

Алексей Сыч – фельдшер-спасатель сержант службы гражданской защиты (умер от полученных травм по дороге в больницу).



В Херсонской области погибли 3 спасателя / ГСЧС в Житомирской области

По предварительным данным, прощание с героями состоится 26 декабря в Житомире. Детали сообщат позже.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших героев.

В боях под Бахмутом погиб режиссер Бобало