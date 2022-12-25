Только недавно Украина чтила память актера Александра Снигуровского, приехавшего из США, чтобы защищать Украину от агрессора. Вскоре в сети появилась информация, что на передовой, а именно под Бахмутом, отдал свою жизнь за наше государство гениальный ИТ-специалист Ежов.

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Без отца осталось двое детей

Как отмечает в фейсбуке родной брат Ежова Вячеслав, горе никогда не удастся в полной мере постичь, пока оно не касается лично тебя или твоих близких. По сути, эти слова были посвящены Владимиру и его героической гибели.

Кажется, что оно (горе – 24 Канал) где-то далеко, но вдруг оно приходит в твой дом, и мир меняется безвозвратно. Защищая Украину, погиб мой родной брат, отец двоих детей, верный друг с искренним сердцем,

– написал он.

Владимир был уверен, что в борьбе, которую сейчас ведет украинский народ, рождается счастливое будущее наших детей.



Погибший украинский защитник Владимир Ежов с детьми / Фотография 24 Канала

Следует сказать, что до 2007 года Владимир Ежов работал в GSC Game World над созданием STALKER Clear Sky, занимая должность геймдизайнера. Также он создавал другую культовую игру – "Козаки. Следует еще упомянуть, что в игре STALKER Ежов "подарил" свою внешность персонажу Локи.

24 Канал выражает соболезнования всем родственникам и близким погибших воинов, в частности, Владимира Ежова.

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Бахмут – самая горячая точка на поле боя

Вблизи небольшого городка на Донетчине уже не один месяц идут тяжелые бои. Каждый день украинцы отдают свою жизнь ради того, чтобы российские оккупанты не захватили Бахмут. Скажем, 24 декабря стало известно, что в боях за населенный пункт погиб член ультрас Олег Рыбальченко. Парень защищал Украину в Донбассе с 2014 года. Кроме того, Бахмут забрал недавно жизнь режиссера Олега Балобала.