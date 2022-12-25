Лише нещодавно Україна вшановувала пам'ять актора Олександра Снігуровського, який приїхав зі США, аби боронити Україну від агресора. Невдовзі у мережі з'явилась інформація, що на передовій, а саме під Бахмутом, віддав своє життя за нашу державу геніальний ІТ-фахівець Єжов.

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Без батька залишилось двоє дітей

Як зазначає у фейсбуку рідний брат Єжова В'ячеслав, горе ніколи не вдасться повною мірою осягнути, допоки воно не торкається особисто тебе чи твоїх близьких. Власне, ці слова були присвячені Володимирові та його героїчній загибелі.

Здається, що воно (горе – 24 Канал) десь далеко, аж раптом воно приходить у твій дім, і світ змінюється безповоротно. Захищаючи Україну, загинув мій рідний брат, батько двох дітей, вірний друг із щирим серцем,

– написав він.

Володимир був переконаний, що у боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе майбутнє наших дітей.



Загиблий український захисник Володимир Єжов з дітьми / Світлина 24 Каналу

Варто сказати, що до 2007 року Володимир Єжов працював у GSC Game World над створенням S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky, обіймавши посаду геймдизайнера. Також він створював іншу культову гру — "Козаки". Слід ще згадати, що у грі S.T.A.L.K.E.R. Єжов "подарував" свою зовнішність персонажу Локі.

24 Канал висловлює співчуття усім родичам та близьким загиблих воїнів, зокрема Володимира Єжова.

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Бахмут – найгарячіша точка на полі бою

Поблизу невеличкого містечка на Донеччині уже не один місяці точаться важкі бої. Щодня українці віддають своє життя заради того, аби російські окупанти не захопили Бахмут. Скажімо, 24 грудня стало відомо, що у боях за населений пункт загинув член ультрас Динамо Олег Рибальченко. Хлопець захищав Україну на Донбасі з 2014 року. Окрім того, Бахмут забрав нещодавно життя режисера Олега Балобала.