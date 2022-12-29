Загалом діти просиділи в закритій машині 55 годин. П'ятирічна дівчинка буквально врятувала життя свого меншого братика.

Читайте також Загинув 5-річний хлопчик: на пішохідному переході в Полтаві авто збило жінку з дітьми

Що відомо про моторошну аварію в Австралії

Смертельна аварія сталася 25 грудня. Сім'я проїхала 200 кілометрів від Нортема, коли приблизно о першій ночі в неділю їхній Land Rover з'їхав з дороги та перекинувся на дах у чагарнику.

28-річний Джейк Дей і 25-річна Сінді Бреддок загинули на місці. Троє їхніх маленьких дітей опинилися в справжній пастці. Вони провели з мертвими батьками в машині 55 годин.

Друзі сім'ї знайшли перевернутий автомобіль лише у вівторок, 27 грудня. Пізніше двоюрідний брат Дея Майкл Рід розповів журналістам, що 5-річна дівчинка буквально врятувала життя її молодшого брата. Маленька витягла хлопчика з автокрісла.

Якби не п'ятирічна дитина, яка розстібала пряжку на сидінні однорічної дитини, його б сьогодні не було з нами,

– підкреслив Майкл Рід.

Зверніть увагу Масована ракетна атака 29 грудня: що відбувається у містах

У якому стані діти

Дівчинка та її брати віком один і два роки були сильно зневоднені. Окрім того, старший хлопчик весь цей час був прикутий до сидіння. Малолітніх доставили до лікарні. Наразі стан дітей стабільний.

Ніхто не знає, через що вони пройшли,

– зазначив Рід.

У ЗМІ зауважили, що на фото та відео з місця аварії видно дитячу пляшечку та одяг приблизно за 10 метрів від прямої ділянки дороги, а також квіти та рукописну записку, залишену членом сім'ї.