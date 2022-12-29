В целом дети просидели в закрытой машине 55 часов. Пятилетняя девочка буквально спасла жизнь своего младшего братика.

Читайте также Погиб 5-летний мальчик: на пешеходном переходе в Полтаве авто сбило женщину с детьми

Что известно о жуткой аварии в Австралии

Смертельная авария произошла 25 декабря. Семья проехала 200 километров от Нортема, когда примерно в час ночи в воскресенье их Land Rover съехал с дороги и опрокинулся на крышу в кустарнике.

28-летний Джейк Дэй и 25-летняя Синди Брэддок погибли на месте. Трое их маленьких детей оказались в настоящей ловушке. Они провели с мертвыми родителями в машине 55 часов.

Друзья семьи обнаружили перевернутый автомобиль только во вторник, 27 декабря. Позже двоюродный брат Дэйя Майкл Рид рассказал журналистам, что 5-летняя девочка буквально спасла жизнь ее младшего брата. Маленькая вытащила мальчика из автокресла.

Если бы не пятилетний ребенок, расстегивающий пряжку на сидении годовалого ребенка, его бы сегодня не было с нами,

– подчеркнул Майкл Рид.

Обратите внимание Массированная ракетная атака 29 декабря: что происходило в городах

В каком состоянии дети

Девочка и ее братья в возрасте одного и двух лет были сильно обезвожены. Кроме того, старший мальчик все это время был прикован к сиденью. Малолетних доставили в больницу. Сейчас состояние детей стабильное.

Никто не знает, через что они прошли,

– отметил Рид.

В СМИ рассказали, что на фото и видео с места аварии видна детская бутылочка и одежда примерно в 10 метрах от прямого участка дороги, а также цветы и рукописная записка, оставленная членом семьи.