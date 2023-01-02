На место выехали патрульные, однако водитель не реагировала на требование остановиться. Ее задерживали со стрельбой. Как все происходило в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал спикер патрульной полиции Днепропетровской области Павел Карманов.
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Что известно о женщине-водителе, нарушившей правила в Днепре
Полиция после обращения очевидцев выехала по вызову и нашла автомобиль в центре Днепра. Водителю подали знак остановиться, однако она не отреагировала.
Она продолжала движение, создавала аварийные ситуации. Было преследование. Впоследствии на (улице – 24 канал) Набережной Заводской заблокировала транспортное средство. Водитель вела себя неадекватно, продолжила движение,
– рассказал Павел Карманов.
Как ехала задержанная водитель: смотрите видео
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Впоследствии при задержании повредила другие автомобили. Также была угроза жизни и здоровью людей. Поэтому полиция применила огнестрельное оружие, повредив колеса автомобиля.
Так правоохранители остановили автомобиль, женщину задержали. Это произошло на территории храма на Красном Камне, куда заехала злоумышленница.
Также в салоне находился 2-летний ребенок. У женщины были признаки опьянения, прошла медосмотр,
– заявил спикер.
Уточнил, что женщина – мать ребенка, который был в машине. По словам Павла Карманова, впоследствии будут результаты экспертизы, следователи будут квалифицировать действия задержанной.
Полиция задержала злоумышленницу на территории храма
Как ехала женщина в Днепре: смотрите видео