Як виявилось, п’яному водію – 22 роки. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Зверніть увагу Їхала п'яна з 2-річною дитиною в салоні: у Дніпрі зі стрільбою затримали водійку-порушницю
Як п'яний львів'янин збив на смерть чоловіка
3 січня на автодорозі Львів – Рава-Руська у селищі Куликів Львівського району 22-річний хлопець виїхав на зустрічну смугу і влетів у зупинку громадського транспорту. Також він наїхав на 55-річного чоловіка, а після цього зіткнувся з фурою, яка була запаркована на узбіччі.
Чоловік, на якого наїхала машина, помер на місці від отриманих травм.
Згодом виявилось, що 22-річний хлопець викрав авто, на якому влаштував ДТП. Львів’янин був у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.
Крадене авто також розбито / фото поліція Львівської області
П'яний водій влаштував смертельну ДТП / поліція Львівської області
Що загрожує зловмиснику
Слідчі почали розслідування за статтями:
- про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння,
- про незаконне заволодіння транспортним засобом.
Максимальне покарання – позбавлення волі до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами від 5 до 10 років.
Наразі порушника затримано. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.
Аварії в Україні: останні новини
- 29 грудня народний депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв потрапив в аварію в Шевченківському районі столиці. Він їхав на білому мерседесі, який не зареєстрований у його декларації.
- 27 грудня у Вінниці 40-річний чоловік збив двох підлітків на пішохідному переході.
- А в Маріуполі російські окупанти влетіли на тротуар, збили літню людину і розтрощили кіоск.