Їхній автомобіль пішов під воду під час руху понтонною переправою. Про це повідомила речниця територіального управління Державного бюро розслідувань Наталія Мелень, пише 24 Канал.

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Що відомо про смертельну ДТП під Черніговом

ДТП трапилася близько 16:30 22 січня. Opel пішов під воду під час руху понтонною переправою. До речі, цей проїзд через Десну лише о 14 годині того ж дня відкрили.

В автомобілі залишилася водійка та двоє її синів — 2010 та 2022 року народження. Їхні тіла знайшли вночі. Жінка була співробітницею ДСНС, 1981 року народження. Всього в автівці було четверо людей. Чоловік встиг вискочити,

– зазначила Мелень.

На місце ДТП прибули рятувальники та поліцейські. Машину витягли з Десни.

Автомобіль дістали з Десни / Фото Суспільне Чернігів

За попередньою інформацією жінка не впоралася з керуванням. Наразі триває експертиза. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", які спричинили загибель кількох людей.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

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Проїзд понтонною переправою вже відновили

Після ДТП о 18:30 рух понтонною переправою призупинили. Автомобілістам запропонували об'їзд по дорозі Р-69 "Київ – Вишгород – Десна – Чернігів".

Згодом Служба автомобільних доріг у Чернігівській області повідомила про відновлення проїзду з 5 години ранку 23 січня. Рух дозволений транспортним засобам вагою до 10 тонн.