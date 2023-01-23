Их автомобиль ушел под воду во время движения по понтонной переправе. Об этом сообщила представитель территориального управления Государственного бюро расследований Наталья Мелень, пишет 24 Канал.

Читайте также Возле Львова произошло сокрушительное ДТП с фурой и автобусом: почти 40 пострадавших, пассажир потерял глаз

Что известно о смертельном ДТП под Черниговом

ДТП произошло около 16:30 22 января. Opel ушел под воду во время движения по понтонной переправе. Кстати, этот проезд через Десну только в 14 часов в тот же день открыли.

В автомобиле осталась водитель и двое ее сыновей – 2010 и 2022 года рождения. Их тела обнаружили ночью. Женщина была сотрудницей ГСЧС, 1981 года рождения. Всего в автомобиле было четыре человека. Муж успел выскочить,

– отметила Мелень.

На место ДТП прибыли спасатели и полицейские. Машину вытащили из Десны.

Автомобиль достали из Десны / Фото "Суспільне Чернігів"

По предварительной информации, женщина не справилась с управлением. Идет экспертиза. Правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", повлекших гибель нескольких человек.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

Обратите внимание Будут ли украинцам вручать повестки за рубежом: что нужно знать о новых правилах военного учета

Проезд по понтонной переправе уже возобновили

После ДТП в 18:30 движение понтонной переправой приостановили. Автомобилистам предложили объезд по дороге Р-69 "Киев – Вышгород – Десна – Чернигов".

Позже Служба автомобильных дорог в Черниговской области сообщила о возобновлении проезда с 5 часов утра 23 января. Движение разрешено транспортным средствам весом до 10 тонн.

В Киевской области пьяный водитель устроил тройное ДТП на блокпосте