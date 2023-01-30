Жінка отримала важку черепно-мозкову травму. Постраждалу ушпиталили.
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Що відомо про ДТП у Рівному
Нещасний випадок стався близько 14:15 на вулиці Данила Галицького. Усі обставини ДТП з'ясовують слідчі.
Попередньо встановлено, що пасажирка автобуса сполученням "Рівне-Радивилів", 61-річна рівнянка, мала намір вийти із маршрутки на найближчій зупинці. Із невстановлених поки причин впала під час руху транспортного засобу на асфальтне покриття через передні двері салону,
– зазначили в поліції.
Внаслідок падіння жінка отримала важку черепно-мозкову травму. Постраждалу госпіталізували з мозковою комою.
Поліцейські також зазначили, що кермувальник автобуса – 38-річний мешканець колишнього Радивилівського району за результатами огляду був тверезий. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Жінка випала з автобуса "Рівне – Радивилів" / Фото поліції Рівненської області
У Кривому Розі під час руху спалахнув автобус з пасажирами
Вранці 23 січня у Кривому Розі загорівся автобус прямо під час руху. У салоні перебували пасажири. На місце прибули рятувальники. Вони загасили пожежу та встановили, що займання сталося в моторному відсіку.
На щастя, ніхто з людей не постраждав. Коли водій побачив у дзеркало заднього виду дим, негайно зупинився та відчинив двері для швидкої евакуації пасажирів з салону автобуса.