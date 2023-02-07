У пресслужбі поліції констатували, що цей інцидент трапився у понеділок, 6 лютого, близько 15:00. Також зауважимо, що відбулось це на вулиці Андрея Шептицького в Дрогобичі.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

За попередньою інформацією, цей восьмирічний хлопчик на території лікарні катався з гірки на санках та виїхав на дорогу. Там він потрапив під колеса автомобіля швидкої медичної допомоги, яким керував 65-річний водій.

Від отриманих травм хлопчик помер. На місці працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини,

– написали в поліції Львівщини.

Окрім того, нам зазначили, що силовики відкрили провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу нашої держави. У ній йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Зверніть увагу! Водія швидкої, що, ймовірно, винний у цьому ДТП, можуть позбавити волі на термін від трьох до восьми років зі забороною керувати транспортними засобами до трьох років. Проте наголосимо, що правоохоронці поки встановлюють усі обставини події.

Кримінал та ДТП: останні новини

У Горішніх Плавнях на Полтавщині невідомий чоловік скривдив підлітка через те, що той кидав сніжками в його авто. Власне, він вивіз юнака в ліс, де й побив.

Водночас у Туреччині не так давно перекинувся пасажирський автобус, що прямував до Бодрума. Внаслідок цього загинуло 8 людей, також відомо про 40 постраждалих.

Окрім того, у патрульній поліції Києва розповіли, що п'яний чоловік їздив по столиці в автівці без лобового скла. За це його притягнули до адміністративної відповідальності.

Ці всі історії засвідчують, що дорожньо-транспортні пригоди не є рідкістю. Тому слід бути дуже уважними та, звісно, що не сідати за кермо на підпитку.