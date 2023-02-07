У пресслужбі поліції констатували, що цей інцидент трапився у понеділок, 6 лютого, близько 15:00. Також зауважимо, що відбулось це на вулиці Андрея Шептицького в Дрогобичі.
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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження
За попередньою інформацією, цей восьмирічний хлопчик на території лікарні катався з гірки на санках та виїхав на дорогу. Там він потрапив під колеса автомобіля швидкої медичної допомоги, яким керував 65-річний водій.
Від отриманих травм хлопчик помер. На місці працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини,
– написали в поліції Львівщини.
Окрім того, нам зазначили, що силовики відкрили провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу нашої держави. У ній йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.
Кримінал та ДТП: останні новини
- У Горішніх Плавнях на Полтавщині невідомий чоловік скривдив підлітка через те, що той кидав сніжками в його авто. Власне, він вивіз юнака в ліс, де й побив.
- Водночас у Туреччині не так давно перекинувся пасажирський автобус, що прямував до Бодрума. Внаслідок цього загинуло 8 людей, також відомо про 40 постраждалих.
- Окрім того, у патрульній поліції Києва розповіли, що п'яний чоловік їздив по столиці в автівці без лобового скла. За це його притягнули до адміністративної відповідальності.
Ці всі історії засвідчують, що дорожньо-транспортні пригоди не є рідкістю. Тому слід бути дуже уважними та, звісно, що не сідати за кермо на підпитку.