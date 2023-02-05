Про це розповіли в Національному управлінні поліції Полтавської області. Зазначили, що інцидент стався 3 лютого.

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"За попередньою інформацією встановлено, що конфлікт стався через те, що діти кидали сніжки в авто, не реагували на зауваження водія та поводилися некоректно", – розповіли у поліції.

У чоловіка конфіскували автомобіль

За інформацією правоохоронців, поведінка підлітків розлютила 48-річного чоловіка. Він вирішив вивезти одного з хлопців до лісу та побити.

Поліція особу чоловіка встановила. Тривають слідчі дії. Наразі неповнолітній хлопець перебуває у лікарні, де йому надають допомогу та встановлюють ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, – зазначили поліцейські.

За фактом побиття підлітка відкрили кримінальне провадження. У чоловіка конфіскували транспортний засіб. Наразі встановлюють усі обставини та причини подіїу межах розпочатого досудового розслідування.

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