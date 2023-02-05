Про це розповіли в Національному управлінні поліції Полтавської області. Зазначили, що інцидент стався 3 лютого.
До теми Побили доньку і пішли спати: у Києві госпіталізували 13-річну дівчинку
"За попередньою інформацією встановлено, що конфлікт стався через те, що діти кидали сніжки в авто, не реагували на зауваження водія та поводилися некоректно", – розповіли у поліції.
У чоловіка конфіскували автомобіль
За інформацією правоохоронців, поведінка підлітків розлютила 48-річного чоловіка. Він вирішив вивезти одного з хлопців до лісу та побити.
Поліція особу чоловіка встановила. Тривають слідчі дії. Наразі неповнолітній хлопець перебуває у лікарні, де йому надають допомогу та встановлюють ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, – зазначили поліцейські.
За фактом побиття підлітка відкрили кримінальне провадження. У чоловіка конфіскували транспортний засіб. Наразі встановлюють усі обставини та причини подіїу межах розпочатого досудового розслідування.
Інші інциденти на Полтавщині
- Також у Горішніх Плавнях 4 лютого чоловік з 5-місячним немовлям провалились під лід. Їх врятував місцевий рибалка та поліцейські.
- Поблизу села Іванівка, 28 січня, мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою. На жаль, загинули 3 людини.
- Жінка влітку 2022 року через ревнощі облила бензином і підпалила знайому свого чоловіка. У січні нападницю відправили за ґрати.