Об этом сообщили в Национальном управлении полиции Полтавской области. Инцидент произошел 3 февраля.

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"По предварительной информации установлено, что конфликт произошел из-за того, что дети бросали снежки в авто, не реагировали на водительские замечания и вели себя некорректно", – рассказали в полиции.

У мужчины конфисковали автомобиль

По информации правоохранителей, поведение подростков разозлило 48-летнего мужчину. Он решил вывезти одного из ребят в лес и избить.

Полиция личность мужчины установила. Продолжаются следственные действия. Пока несовершеннолетний парень находится в больнице, где ему оказывают помощь и устанавливают степень тяжести телесных повреждений, – отметили полицейские.

По факту избиения подростка открыли уголовное производство. У мужчины конфисковали транспортное средство. В настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины происшествия в пределах начатого досудебного расследования.

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