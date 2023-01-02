Инцидент произошел на улице Героев полка "Азов". Отмечают, что отец девочки применил силу в разгар семейного конфликта.
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Какое наказание получили родители
По приезду правоохранителей, девочка объяснила, что дома ее избил отец за якобы плохое поведение.
В свою очередь родители объяснили, что дома во время ссоры ребенок не реагировал на их замечания и не слушался, поэтому отец применил к ней физическую силу, ударив несколько раз в лицо. После конфликта семья ушла спать, а к утру обнаружила отсутствие дочери.
Отец избил свою 13-летнюю дочь / Фото полиция Киева
По этому факту возбуждено уголовное дело за умышленное легкое телесное повреждение. В отношении родителей ребенка вынесено срочное запретительное предписание сроком на 10 дней.
Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. После завершения проверки возможна дополнительная квалификация правонарушения. Досудебное расследование продолжается.
Перед Новым годом оккупанты обстреляли Киев.
- Около 14:00 31 декабря в Киевской области услышали взрывы. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО. Также глава призвал местных жителей находиться в укрытиях и не публиковать фото или видео с мест происшествия.
- Впоследствии мэр Киева впоследствии подтвердил взрывы в городе. Как известно, Россия выпустила на территорию Украины 20 крылатых ракет, 7 из которых были сбиты над столицей.
- Разные степени повреждения получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, одна – в Печерском. И один детсад в Соломенском районе. В результате российской ракетной атаки поврежден дворец "Украина" в центре Киева. Также был прилет в отель рядом.
- В 15 часов поступила информация, что в результате ракетной атаки ранен журналист из Японии, его забрали в больницу.
- Пострадавшим оказался Ватару Секита, работающий в одной из крупнейших газет Японии "Ассахи Симбун". Во время массированного удара он находился в гостинице, в которую попала ракета.
- По информации КМВА, в Киеве в результате российских ударов 21 человек получил ранения, один человек – погиб.