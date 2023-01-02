Инцидент произошел на улице Героев полка "Азов". Отмечают, что отец девочки применил силу в разгар семейного конфликта.

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Какое наказание получили родители

По приезду правоохранителей, девочка объяснила, что дома ее избил отец за якобы плохое поведение.

В свою очередь родители объяснили, что дома во время ссоры ребенок не реагировал на их замечания и не слушался, поэтому отец применил к ней физическую силу, ударив несколько раз в лицо. После конфликта семья ушла спать, а к утру обнаружила отсутствие дочери.

Отец избил свою 13-летнюю дочь / Фото полиция Киева

По этому факту возбуждено уголовное дело за умышленное легкое телесное повреждение. В отношении родителей ребенка вынесено срочное запретительное предписание сроком на 10 дней.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. После завершения проверки возможна дополнительная квалификация правонарушения. Досудебное расследование продолжается.

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