Соответствующее заявление появилось вечером 23 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на студенческий парламент УНИ журналистики КНУ.

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Студенты требуют увольнения профессора Василенко

"В связи с систематическими выступлениями преподавателя Института журналистики ... Никиты Кимовича Василенко на пророссийских площадках, сексистскими высказываниями и продвижением российских нарративов, Студенческий парламент Учебно-научного института журналистики объявляет бойкот администрации института", – говорится в заявлении студентов.

Бойкотировать руководство института они будут до момента увольнения профессора Василенко.

Студпарламент отказался от сотрудничества с администрацией и требует немедленной реакции и "обеспечения защиты академического сообщества от влияния лиц, которые дискредитируют журналистскую профессию и национальные интересы Украины".

Студенты отметили, что "это минимальные меры", а если администрация и в дальнейшем будет игнорировать их, то они вынуждены будут прибегнуть к "усилению действий".

"Призываем руководство университета не затягивать с решением этого вопроса и обеспечить соблюдение государственных ценностей, академических стандартов и прав студентов", – добавили в студпарламенте.

Напомним, что Василенко сделал скандальное заявление, что иностранные миротворцы "помогут исправить" демографическую ситуацию в Украине. Его высказывания уже подхватила российская пропаганда.

Тем временем омбудсмен Лубинец подготовил письма в МОН и университет, а также отметил, что считает нужным обратиться в СБУ.