Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью недавнее Никиты Василенко для YouTube-канала Александра Шелеста. Стоит отметить, что ранее Шелест был ведущим на ныне заблокированном пророссийском канале "NewsOne".

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Никита Василенко снова попал в скандал

В интервью Никита Василенко продемонстрировал собственный "взгляд" на якобы решение демографического кризиса в Украине. Профессор заявил, что для этого в Украину должны прибыть иностранные миротворцы.

Вы представляете, как это решит демографическую проблему. Минимум сорок тысяч мужиков, с деньгами, голодных к женщинам, не прошедших испытания фронтом, а воспитанных на хороших европейских харчах. И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, мужчины которых или на войне уже убиты, или покалечены,

– сказал Василенко.

Также преподаватель решил вспомнить о Второй мировой войне и в частности немецких военных, от которых, по словам Василенко, украинки рожали детей.

Рассказывали люди, которые пережили оккупацию, что после войны рождались целые поколения фрицевских детей. От фрицев родились. На Днепропетровщине немцы стояли несколько лет, и, конечно, молодые женщины сходились с молодыми офицерами и солдатами. Была нормальная украинско-немецкая дружба,

– рассказал Никита Василенко в интервью.

Василенко "решает" проблему демографического кризиса в Украине: смотрите видео

Высказывания профессора быстро подхватила российская пропаганда. Никиту Василенко в своем телеграм-канале процитировал в частности экс-нардеп и коллаборационист Олег Царев. Также фрагмент интервью Василенко опубликовал пророссийский пропагандистский ресурс "ПолитНавигатор".

Олег Царев цитирует Никиту Василенко / Фото: скриншот

К слову, в феврале 2024 года Никита Василенко также попадал в скандал – студенты Института журналистики КНУ обвинили его в сексизме и пророссийских взглядах. Однако тогда Василенко и руководительнице кафедры, на которой он работает, руководство Института лишь вынесло выговор, которого формально недостаточно для увольнения.

Стоит отметить, что подобные "инциденты" с Никитой Василенко случаются регулярно. В частности, по словам самих студентов КНУ, до полномасштабного вторжения Василенко агитировал их вступать в пророссийскую партию ОПЗЖ, а на занятиях рассказывал о якобы "величии России".