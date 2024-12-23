Відповідна заява з'явилася увечері 23 грудня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на студентський парламент ННІ журналістики КНУ.

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Студенти вимагають звільнення професора Василенка

"У зв'язку з систематичними виступами викладача Інституту журналістики … Микити Кімовича Василенка на проросійських майданчиках, сексистськими висловлюваннями та просуванням російських наративів, Студентський парламент Навчально-наукового інституту журналістики оголошує бойкот адміністрації інституту", – йдеться у заяві студентів.

Бойкотувати керівництво інституту вони будуть до моменту звільнення професора Василенка.

Студпарламент відмовився від співпраці з адміністрацією та вимагає негайної реакції та "забезпечення захисту академічної спільноти від впливу осіб, які дискредитують журналістську професію та національні інтереси України".

Студенти наголосили, що "це мінімальні заходи", а якщо адміністрація й надалі ігноруватиме їх, то вони змушені будуть вдатися до "посилення дій".

"Закликаємо керівництво університету не затягувати з вирішенням цього питання та забезпечити дотримання державних цінностей, академічних стандартів і прав студентів", – додали у студпарламенті.

Нагадаємо, що Василенко зробив скандальну заяву, що іноземні миротворці "допоможуть виправити" демографічну ситуацію в Україні. Його висловлювання уже підхопила російська пропаганда.

Тим часом омбудсмен Лубінець підготував листи до МОН та університету, а також наголосив, що вважає за потрібне звернутися до СБУ.