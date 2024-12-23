Він наголосив, що професора варто перевірити компетентним органам. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дмитра Лубінця.

Дивіться також "Сотні тисяч голодних українок": викладач КНУ знову відзначився сексистськими заявами

Омбудсмен вважає потрібним звернутися в СБУ щодо Василенка

"Сьогодні (23 грудня – 24 Канал) в соцмережах ширилося відео, де одіозний професор КНУ імені Тараса Шевченка озвучив свою думку щодо українських жінок, чим обурив суспільство", – написав Лубінець.

Він додав, що листи до компетентних органів уже написані: до МОН – із запитом проконтролювати діяльність вишу, а також до самого університету – з вимогою провести службове розслідування.

Також вбачаю потребу звернутися до СБУ. Неетична поведінка перейшла межу, тож це мають перевірити та належно відреагувати компетентні органи!

– написав омбудсмен.

Він також нагадав, що приблизно рік тому професор Василенко вже потрапляв у скандал. Тоді офіс омбудсмена отримав колективне звернення від студентів. Після реакції університет притягнув викладача до дисциплінарної відповідальності та оголосив догану.