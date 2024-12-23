Он отметил, что профессора стоит проверить компетентным органам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Лубинца.

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Омбудсмен считает нужным обратиться в СБУ относительно Василенко

"Сегодня (23 декабря – 24 Канал) в соцсетях распространялось видео, где одиозный профессор КНУ имени Тараса Шевченко озвучил свое мнение относительно украинских женщин, чем возмутил общество", – написал Лубинец.

Он добавил, что письма в компетентные органы уже написаны: в МОН – с запросом проконтролировать деятельность вуза, а также в сам университет – с требованием провести служебное расследование.

Также вижу необходимость обратиться в СБУ. Неэтичное поведение перешло границу, поэтому это должны проверить и должным образом отреагировать компетентные органы!

– написал омбудсмен.

Он также напомнил, что примерно год назад профессор Василенко уже попадал в скандал. Тогда офис омбудсмена получил коллективное обращение от студентов. После реакции университет привлек преподавателя к дисциплинарной ответственности и объявил выговор.