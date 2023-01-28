НП сталася влітку 2022 року. У підсумку суд відправив жінку за ґрати.

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На Полтавщині жінка підпалила коханку свого чоловіка

Мешканка Оржиці підозрювала, що її цивільний чоловік на стороні зустрічається з іншою. 2 липня 2022 року вона прийшла до знайомої чоловіка та застукала їх.

За словами чоловіка, він просто випивав зі своєю знайомою і в підсумку заснув у неї у квартирі. Однак жінку це не зупинило і вона вдарила по обличчю свого обранця та його коханку.

Згодом жінка не змогла заспокоїтися, тому налила в порожню пластикову пляшку бензин, прийшла до коханки чоловіка, облила її обличчя і верхню частину тіла, після чого підпалила сірником.

Як розповіла у суді жінка, у такий спосіб вона хотіла просто налякати коханку чоловіка, обливши бензином ковдру і светр. Однак, прикурюючи сигарету, вона кинула сірник на ковдру. Після цього жінка допомогла потерпілій, вони знову посварилися і розійшлися.

Внаслідок цього у постраждалої тіло та руки були в пухирях, обличчя – чорне, а волосся підгоріле. 10 липня жінка померла у лікарні.

Що загрожує жінці

Суд визнав жінку винною та призначив їй 6 років позбавлення волі. До набуття вироком законної сили підозрювана перебуватиме під домашнім арештом.

В Ірпені чоловік облив бензином жінку та підпалив її

22 січня цього року в Ірпені у приватному житловому будинку співмешканець облив жінку бензином та підпалив її. На місце події оперативно виїхали рятувальники, але пожежі не виявили.

Рятувальники надали допомогу 66-річній постраждалій та перенесли її до карети швидкої допомоги. Наразі причина події з’ясовується.