Слідство у цій справі тривало понад 2 роки. Обвинуваченню таки вдалося зібрати достатньо доказів проти чоловіка.
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Чоловік своєї провини не визнав
За даними слідства, під час сварки 40-річного чоловіка з дружиною, за останню вирішила заступитися 16-річна донька. У відповідь на це підозрюваний взяв пляшку з бензином, облив своїй дитині ним обличчя та кімнату, через що рідина потрапила на розпалену піч. Це викликало вогонь, який одразу перекинувся на дівчину. Після цього чоловік втік з будинку і залишив там свою дружину і трьох дітей.
Донька чоловіка отримала опіки ІІ ступеня. Вогонь пошкодив шкіру обличчя, шиї та рук.
Донька засудженого з опіками у лікарні / Фото з фейсбуку Катерини Пономарьової
Волонтери збирали кошти на лікування дівчини. Їй зробили пересадку шкіри на пошкоджені ділянки тіла. Опісля їй безкоштовно зробили пластичну операцію в Києві.
На суді її батько своєї провини не визнав, однак суд був на стороні обвинувачення. Батько дівчини отримав покарання у вигляді 11 років в'язниці.
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