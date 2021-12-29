Друзі вирішили зробити селфі на місцевому ставку. Поверхня водойми якраз замерзла.

Зверніть увагу На Кіровоградщині двоє дітей провалилися під лід і потонули

Хлопці провалилися під лід

Однак щойно хлопці стали на кригу, вона тріснула. Підлітки, віком від 11 до 14 років, опинилися в крижаній воді.

До берега було не дуже далеко, тож дітям вдалося вибратися з води самостійно. Одразу після цього вони прийшли до місцевої жительки та звернулися за допомогою.

Жінка викликала швидку допомогу та поліцію. На щастя, хлопці не постраждали та обійшлися переохолодженням.

Батьків притягнуть до відповідальності

Усіх трьох підлітків повернули додому. Поліцейські склали адміністративні протоколи на їхніх батьків.

Дорослих притягнуть до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Їм роз'яснили, що діти могли серйозно постраждати, відтак їм варто розповідати про правила безпеки біля води.

Правила порятунку з крижаної води

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, як поводитися, якщо людина провалилася під лід. Є кілька порад, які допоможуть вибратися з крижаної водойми якнайшвидше.

Насамперед потрібно перевірити товщину льоду, перш ніж на нього ставати. Робити це краще у рятувальних жилетах та дотримуватися дистанції у 5 метрів від іншого перехожого.

Якщо крига таки тріснула, головне – не панікувати. Слід пам'ятати такі правила:

рухатися кригою на животі, якщо вибиратися вдається за течією;

перевернутися на спину, якщо вибиратися доводиться проти течії;

не намагатися піднятися та стати на ноги – це тільки збільшить ризик знову піти під лід.

Найбільш певний спосіб – повзти кригою. Краще мати з собою гілку, куртку або іншу річ, що допоможе втриматись на воді та втримати інших.

Важливо – як врятуватись з-під криги: дивіться відео