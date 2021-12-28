Коломийська окружна прокуратура підтримала обвинувачення щодо трьох підлітків, які вчинили наругу над могилою та останками померлих. До неповнолітніх застосували домашній арешт.
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Сторона звинувачування довела, що у серпні 2021 року підлітки перебували на території кладовища у Коломиї. Там вони відтягнули бетонну плиту сімейного склепу та відчинили труну. Після того, як дістали останки померлого, то почали їх фотографувати, а також знімати на відео для соцмереж.
У серпні 2021 року на цвинтар одразу виїхала слідчо-оперативна група. Згодом поліцейські виявили, що могили пошкодили неповнолітні мешканці, яким 13 та 14 років. Підлітків розшукали та привезли у відділок. Спочатку відкрили кримінальне провадження за фактом вандалізму.
Підлітки понівечили коломийський склеп / Фото пресслужби поліції Івано-Франківщини
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