Коломийська окружна прокуратура підтримала обвинувачення щодо трьох підлітків, які вчинили наругу над могилою та останками померлих. До неповнолітніх застосували домашній арешт.

До теми На Прикарпатті підлітки розтрощили могили на кладовищі і зняли це на відео

Підліткам заборонено гуляти ввечері

Сторона звинувачування довела, що у серпні 2021 року підлітки перебували на території кладовища у Коломиї. Там вони відтягнули бетонну плиту сімейного склепу та відчинили труну. Після того, як дістали останки померлого, то почали їх фотографувати, а також знімати на відео для соцмереж.

Зауважте! Неповнолітнім інкримінують частину 3 статті 297 Кримінального Кодексу України. Суд заборонив дітям до травня 2022 року перебувати ввечері на вулиці. За це мають відповідати батьки.

У серпні 2021 року на цвинтар одразу виїхала слідчо-оперативна група. Згодом поліцейські виявили, що могили пошкодили неповнолітні мешканці, яким 13 та 14 років. Підлітків розшукали та привезли у відділок. Спочатку відкрили кримінальне провадження за фактом вандалізму.



Підлітки понівечили коломийський склеп / Фото пресслужби поліції Івано-Франківщини

Неповнолітні та кримінал: останні випадки

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