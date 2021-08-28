За фактом вандалізму відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують всі обставини.
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У Коломиї підлітки понівечили могили
Інцидент 27 серпня виявили поліцейські Коломийщини на території обслуговування. Невідомі пошкодили плити склепу в місці поховання померлих.
На цвинтар виїхала слідчо-оперативна група. Згодом поліція встановила, що могили пошкодили троє неповнолітніх мешканців, яким 13 та 14 років. Підлітків розшукали та привезли у відділок.
Підлітки понівечили склеп у Коломиї / Фото пресслужби Поліції Івано-Франківщини
Співробітники правоохоронних органів також перевірили телефони затриманих і вилучили з них фото та відео моменту наруги. З неповнолітніми поліцейські поспілкувалися у присутності батьків та працівників служби у справах дітей.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 297 "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого". Наразі триває досудове розслідування.
Правоохоронці затримали неповнолітніх / Фото пресслужби Поліції Івано-Франківщини
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