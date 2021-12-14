Хлопці віком 10 та 15 років вирішили покинути дім після сімейної сварки. Один із братів посварився з батьком через розбитий смартфон.

До теми Підліток, який скоїв у Харкові смертельну ДТП, їхав зі швидкістю 180 кілометрів за годину

Старший брат кермував уперше в житті

Братів шукали впродовж 3 днів, опитуючи друзів хлопців та переглядаючи відео по камерах спостереження. Спочатку поліціянти знайшли у полі поблизу Харкова вкрадений автомобіль Ford Focus. За кілька годин після цього волонтери помітили дітей у метро на залізничому вокзалі. Там їх вони й затримали та передали поліції.

Поліція знайшла братів-утікачів: дивіться відео


Хлопці втекли з родини взявши не тільки машину, а й гроші та банківські картки. Старший брат сидів за кермом уперше в житті. Він зміг проїхати лиш 60 кілометрів, поки не застряг у полі. Далі хлопці прямували до Харкова.

Я весь час завантажував різні програми, вчив знаки, дивився відео і бачив у тата, як він керує. До цього жодного разу не сідав. Ми дочекалися ночі, втекли через вікно, сіли за машину і поїхали,
– зізнався підліток-утікач.

У розмові з поліціянтами хлопці зізналися, що 2 доби ночували у машині, а на 3 день попросили переночувати у незнайомих людей.

Неповнолітні й авто: останній випадок

  • У Луцьку 16-річний хлопець разом із друзями втікав від поліції на батьковому автомобілі. Він протаранив пішоходів на переході.
  • У ДТП найбільше постраждала 39-річна жінка, яка перебуває у комі в реанімації. Медики не роблять ніяких прогнозів щодо її стану.
  • За словами однолітків, 16-річний хлопець любить деколи "погасати" на автомобілі. Наразі неповнолітнього водія помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Нагадаємо – у Харкові трапилась резонансна ДТП з неповнолітнім: дивіться відео