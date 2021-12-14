Парни в возрасте 10 и 15 лет решили покинуть дом после семейной ссоры. Один из братьев поссорился с отцом из-за разбитого смартфона.

К теме Подросток, совершивший в Харькове смертельное ДТП, ехал со скоростью 180 километров в час

Старший брат управлял авто впервые в жизни

Братьев искали в течение 3 дней, опрашивая друзей ребят и просматривая видео по камерам наблюдения. Первоначально полицейские нашли в поле возле Харькова угнанный автомобиль Ford Focus. Через несколько часов после этого волонтеры заметили детей в метро на железнодорожном вокзале. Там они их задержали и передали полиции.

Полиция нашла братьев-беглецов: смотрите видео

Парни сбежали из семьи, взяв не только машину, но и деньги и банковские карты. Старший брат сидел за рулем впервые в жизни. Он смог проехать всего 60 километров, пока не застрял в поле. Дальше парни направились в Харьков.

Я все время загружал разные программы, учил знаки, смотрел видео и видел у папы, как он управляет. До этого ни разу не садился. Мы дождались ночи, убежали через окно, сели в машину и уехали,

– признался подросток-беглец.

В разговоре с полицейскими парни признались, что 2 суток ночевали в машине, а на 3 день попросили переночевать у незнакомых людей.

Примите во внимание! Побег из дома старший подросток организовал уже второй раз за год. В феврале 2021 года его разыскивали 2 дня и нашли в Киеве. Тогда он добрался туда автостопом.

Несовершеннолетние и авто: последний случай

В Луцке 16-летний парень вместе с друзьями убегал от полиции на автомобиле отца. Он протаранил пешеходов на переходе.

В ДТП больше всего пострадала 39-летняя женщина, которая находится в коме в реанимации. Медики не делают никаких прогнозов касательно ее состояния.

По словам сверстников, 16-летний парень любит порой "погонять" на автомобиле. В настоящее время несовершеннолетнего водителя поместили в изолятор временного содержания.

Напомним – в Харькове произошло резонансное ДТП с несовершеннолетним: смотрите видео