Сейчас потерпевшая лучанка находится в областной больнице. Медики не делают никаких прогнозов по ее состоянию.
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У женщины тяжелая черепно-мозговая травма
Диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма, перелом правой верхней конечности, левой нижней конечности,
– рассказали врачи.
Переходила женщина дорогу вместе с 5-летним сыном. У ребенка – ушибная рана лба. К счастью, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, однако с ним из-за стресса должен работать психолог.
16-летний водитель находится в изоляторе
16-летний водитель, находившийся за рулем Renault Megane, был помещен в изолятор временно содержания. В полиции говорят, что молодому человеку уже 13 декабря могут объявить о подозрении. За нарушение ПДД, что повлекло за собой тяжелые последствия, ему грозит от 3 до 8 лет заключения.
Авария в Луцке на проспекте Соборности: что известно
- Авария произошла 12 декабря после обеда.
- Автомобиль, в котором сидели трое несовершеннолетних парней, скрывался от машины патрульной полиции.
- Машина снесла людей на переходе, 6 человек пострадали.
- Ребята оказались студентами 1 курса местного колледжа.
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