Именно поэтому правоохранители и требовали от него остановиться. Об этом рассказал первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Белошицкий.

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Новые детали аварии

По словам Белошицкого, патрульные полицейские 12 декабря заметили как автомобиль Renault Megane нарушил ПДД, пересекая двойную сплошную линию дорожной разметки. Водитель не отреагировал на требование полицейских об остановке и начал убегать.

Игнорирование требований об остановке, грубое нарушение ПДД, создание опасности другим участникам дорожного движения. Такое не совсем детское развлечение,

– подчеркнул Алексей Белошицкий.

Он отметил, что побег от патрульных полицейских несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку на видео и даже успевали публиковать в соцсетях.

После того как автомобиль направился на проспект Соборности, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пятерых человек, которые переходили проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе.

Несовершеннолетние пытались сбежать

А через несколько метров несовершеннолетний водитель не справился с управлением и совершил столкновение с деревом, электроопорой и дорожным знаком. Три человека, которым по 15 – 16 лет, после столкновения пытались скрыться с места происшествия. Однако парня, который был за рулем, сразу задержали на месте происшествия. Остальных двух пассажиров вернули на место происшествия ТОРовцы.

Конечно, за свои действия парень будет нести ответственность. Но тут другой вопрос, как он попал за руль автомобиля,

– возмутился страж порядка.



Правоохранители задержали несовершеннолетних нарушителей / Фото Алексея Белошицкого

Что известно о пострадавших

Белошицкий отметил, что на место происшествия сразу вызвали медиков, которые госпитализировали травмированных в медицинское учреждение. Среди пострадавших мать и 5-летний сын. Одна из пострадавших получила:

политравмы,

переломы костей черепа и голеней.

Она пока без сознания в реанимации. В свою очередь заместитель директора Луцкой городской клинической больницы Андрей Смолянинов рассказал, что к ним за помощью обратились три человека. После осмотра всех отпустили домой на амбулаторное лечение.

Текст публикации Алексея Белошицкого:

Опять несовершеннолетние нарушители за рулем. В этот раз на Волыни. Сегодня днем патрульные заметили автомобиль Renault Megane, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, чем нарушил ПДД.

Водитель не отреагировал на требование полицейских об остановке и начал убегать. Игнорирование требований об остановке, грубое нарушение ПДД, создание опасности другим участникам дорожного движения. Такое не совсем детское развлечение...

Кроме этого, побег от патрульных полицейских несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку на видео и даже успевали публиковать в соцсетях. После того как автомобиль направился на проспект Соборности, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пятерых пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе.

А через несколько метров несовершеннолетний водитель не справился с управлением и совершил столкновение с деревом, электроопорой и дорожным знаком. На место происшествия сразу вызвали медиков, которые госпитализировали травмированных в медицинское учреждение. Среди травмированных – мать и пятилетний сын.