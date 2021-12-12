Саме тому правоохоронці та вимагали від нього зупинитися. Про це розповів перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький.

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Нові деталі аварії

За словами Білошицького, патрульні поліцейські 12 грудня помітили як автомобіль Renault Megane порушив ПДР, перетнувши подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки. Керманич не відреагував на вимогу поліцейських про зупинку та почав тікати.

Ігнорування вимог про зупинку, грубе порушення ПДР, створення небезпеки інших учасників дорожнього руху. Така собі не зовсім дитяча забавка,

– наголосив Олексій Білошицький.

Він зазначив, що втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.

Після того, як автомобіль направився на проспект Соборності, кермувальник проїхав на забороняючий сигнал світлофору та здійснив наїзд на п'ятьох людей, які переходили проїжджу частину на регульованому пішохідному переході.

Неповнолітні намагалися втекти

А за кілька метрів неповнолітній керманич не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з деревом, електроопорою та дорожнім знаком. Троє осіб, яким по 15 – 16 років, після зіткнення намагалися втекти з місця події. Однак хлопця, який був за кермом, одразу затримали на місці події. Інших двох пасажирів повернули на місце події ТОРівці.

Звичайно, за свої дії хлопець буде нести відповідальність. Але тут інше питання, як він потрапив за кермо автомобіля,

– обурився правоохоронець.



Правоохоронці затримали неповнолітніх порушників / Фото Олексія Білошицького

Що відомо про постраждалих

Білошицький зазначив, що на місце події одразу викликали медиків, які шпиталізували травмованих до медичного закладу. Серед постраждалих мати та 5-річний син. Одна з постраждалих отримала:

політравми,

переломи кісток черепа та гомілок.

Вона наразі без свідомості у реанімації. Своєю чергою заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов розповів, що до них по допомогу звернулися троє людей. Після огляду всіх відпустили додому на амбулаторне лікування.

Текст публікації Олексія Білошицького:

Знову неповнолітні порушники за кермом. В цей раз на Волині. Сьогодні вдень патрульні помітили автомобіль Renault Megane, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, яка поділяє транспортні потоки протилежних напрямків, чим порушив ПДР.

Керманич не відреагував на вимогу поліцейських про зупинку та почав тікати. Ігнорування вимог про зупинку, грубе порушення ПДР, створення небезпеки інших учасників дорожнього руху. Така собі не зовсім дитяча забавка...

Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах. Після того, як автомобіль направився на проспект Соборності, кермувальник проїхав на забороняючий сигнал світлофору та здійснив наїзд на п’ятьох пішоходів, які переходили проїжджу частину дороги на регульованому пішохідному переході.

А за кілька метрів неповнолітній керманич не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з деревом, електроопорою та дорожнім знаком. На місце події одразу викликали медиків, які шпиталізували травмованих до медичного закладу. Серед травмованих — мати та п’ятирічний син.