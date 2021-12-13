Зараз потерпіла лучанка перебуває в обласній лікарні. Медики не роблять жодних прогнозів щодо її стану.

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У жінки – важка черепно-мозкова травма

Діагностовано важку черепно-мозкову травму, перелом правої верхньої кінцівки, лівої нижньої кінцівки,

– розповіли лікарі.

Переходила жінка дорогу разом з 5-річним сином. У дитини – забійна рана лоба. На щастя, життю та здоров'ю хлопчика нічого не загрожує, проте з ним через стрес має працювати психолог.

16-річний водій перебуває в ізоляторі

16-річний водій, який був за кермом Renault Megane, помістили в ізолятор тимчасово тримання. У поліції кажуть, що хлопцеві вже 13 грудня можуть оголосити про підозру. За порушення ПДР, що спричинило важкі наслідки, йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.

Автотроща у Луцьку на проспекті Соборності: що відомо

Аварія сталась 12 грудня після обіду.

Автомобіль, у якому сиділи троє неповнолітніх хлопців, втікав від машини патрульної поліції.

Машина знесла людей на переході, 6 осіб постраждали.

Хлопці виявились студентами 1 курсу місцевого коледжу.

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