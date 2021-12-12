Медики, які приїхали на місце події, оперативно доправили двох постраждалих до міської клінічної лікарні. Ще одну жінку, що перебувала у важкому стані, – до обласної клінічної лікарні.

Читайте також На Прикарпатті сталася масштабна автотроща за участю 4 автомобілів

Жінка без свідомості у реанімації

Головний лікар Волинської обласної лікарні Олександр Дудар повідомив, що 39-річну потерпілу госпіталізували з політравмами, переломами кісток черепа та гомілок. Вона наразі без свідомості у реанімації.

Своєю чергою заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов розповів, що до них по допомогу звернулися троє людей. Після огляду всіх відпустили додому на амбулаторне лікування.

В аварії також травмувалася дитина. Хлопчика наразі оглядають у травмпункті обласної дитячої лікарні.

ДТП у Луцьку: що відомо

У Луцьку автомобіль втікав від патрульних машин поліції та на шаленій швидкості зніс людей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора.

На момент дорожньо-транспортної пригоди у салоні машини перебували троє осіб. Згідно з попередньою інформацією, за кермом сидів неповнолітній.

Усіх учасників, причетних до ДТП, правоохоронцям таки вдалось наздогнати. Водночас постраждали в моторошній аварії щонайменше 4 місцевих жителів.

Варто знати – Як робити закритий масаж серця: дивіться відео