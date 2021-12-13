СМИ выяснили, что 16-летний водитель ранее не имел проблем с законом. Отец подозреваемого умер, поэтому его воспитывает отчим. Сейчас он находится на работе за границей.

Важно Погоня завершилась ДТП: в Луцке машина наехала на людей на переходе

Семья не состояла на учете в соцслужбах. По словам соседей, они ни разу не видели, чтобы парень садился за руль. В училище, где учится 16-летний парень, говорят, что они поражены случившимся. Преподаватели назвали его и друзей юноши адекватными, исполнительскими и дисциплинированными.

А вот одногруппники парня рассказали нечто противоположное. По словам сверстников, они слышали, что 16-летний парень любит покататься на автомобиле.

Он рассказывал, что любит порой "погасать". Но я никогда его не видел за рулем,

– сказал одногруппник подозреваемого в резонансном ДТП.

ДТП в Луцке: главное

В Луцке автомобиль бежал от патрульных машин полиции и на бешеной скорости снес людей, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

и на бешеной скорости снес людей, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне машины находились три человека. В полиции подтвердили, что все они являются несовершеннолетними. Водитель взял машину без разрешения у отчима.

Всех участников, причастных к ДТП, правоохранителям таки удалось догнать. Нескольких пострадавших госпитализировали в больницу. Среди них – мать и 5-летний сын.

Горе-водителя сразу же задержали. Сейчас он находится в СИЗО. Предварительно известно, что на момент совершения аварии он был трезвым. 14 декабря парню будут избирать меру пресечения. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В каком состоянии пострадавшие

В жутком ДТП пострадали 6 человек. 39-летняя женщина сейчас в тяжелом состоянии, она в реанимации после операции. Сейчас врачи не дают прогнозов, будет ли жить потерпевшая. Также в аварии пострадал 5-летний сын женщины. У мальчика сотрясение мозга и ушибленная рана головы. Его жизни, по словам медиков, угрозы нет. Еще четырех женщин, пострадавших в ДТП, уже отпустили домой.

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