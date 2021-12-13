Результаты автотехнической экспертизы в фейсбуке опубликовал представитель потерпевших по делу Игорь Черняк. Однако впоследствии он удалил сообщение.

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Скорость, с которой ехал водитель Infiniti

Во время проведения экспертизы было установлено, что на момент столкновения скорость автомобиля Infiniti под управлением Николая Харьковского составляла 180 километров в час,

– написал Черняк.

К слову, в день аварии полиция предварительно сообщала, что Infiniti двигался со скоростью более 100 километров в час.



Текст сообщение Игоря Черняка / Скриншот Суспільного

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