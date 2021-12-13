Результати автотехнічної експертизи у фейсбуці опублікував представник потерпілих у справі Ігор Черняк. Однак згодом він видалив допис.

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Швидкість, з якою їхав водій Infiniti

Під час проведення експертизи було встановлено, що на момент зіткнення швидкість автомобіля Infiniti під керуванням Миколи Харківського складала 180 кілометрів за годину,

– написав Черняк.

До слова, в день аварії поліція попередньо повідомляла, що Infiniti рухався зі швидкістю понад 100 кілометрів за годину.

Текст повідомлення Ігоря Черняка / Скриншот Суспільного

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