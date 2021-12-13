Результати автотехнічної експертизи у фейсбуці опублікував представник потерпілих у справі Ігор Черняк. Однак згодом він видалив допис.
Читайте також Смертельна ДТП з Infiniti в Харкові: мажор пройшов психіатричну експертизу
Швидкість, з якою їхав водій Infiniti
Під час проведення експертизи було встановлено, що на момент зіткнення швидкість автомобіля Infiniti під керуванням Миколи Харківського складала 180 кілометрів за годину,
– написав Черняк.
До слова, в день аварії поліція попередньо повідомляла, що Infiniti рухався зі швидкістю понад 100 кілометрів за годину.
Текст повідомлення Ігоря Черняка / Скриншот Суспільного
Смертельна аварія у Харкові за участю підлітка: головне
- На проспекті Гагаріна в Харкові 26 жовтня автомобіль 16-річного підлітка пролетів перехрестя на червоне світло та врізався в Chevrolet.
- У результаті керманич іншої автівки загинув на місці події, а пасажири винуватця аварії потрапили до лікарні з різними ушкодженнями.
- На місці інциденту хлопець поводився вкрай зухвало й казав, що уникне покарання. Але все ж потрапив у СІЗО без права внесення застави.
- Його батько заявив, що син не винен, однак згодом теж став фігурантом провадження.
- 19 листопада підліток визнав свою провину. Його перебування за кермом підтвердили результати експертизи.
- А 7 грудня стало відомо, що психіатрична експертиза визнала Харківського осудним.
Дізнайтеся більше – Як судова мафія причетна до серії кривавих ДТП: дивіться відео