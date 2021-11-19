У повідомленні мовиться, що зізнання слідчі отримали під час допиту. Проте правоохоронці поки ніяк це не коментували. Окрім цього, є вже й кілька доказів вини 16-річного юнака.
Зауважте Експертиза підтвердила, що за кермом Infiniti у момент ДТП був 16-річний Микола
Інші докази перебування хлопця за кермом
- Висновки генетичних експертиз. Сліди його сліди крові та клітин виявили на подушках безпеки водія, руля та водійського сидіння. Окрім цього, вони були у змивах з водійських дверей та сидіння.
- Допити двох пасажирів його Infinity. Ці люди підтвердили, що автомобілем керував саме їхній товариш, якого підозрюють.
- Записи з камер відеоспостереження, а також особисті відеозаписи очевидців події. Проте наразі не розголошують, що саме там вказує на провину 16-річного.
Наразі досудове розслідування ще триває. Проте юристи зазначили, що якість зібраних матеріалів все ж ще в пріоритеті. Мовляв, добровільне визнання вини на цьому етапі може бути стратегією сторони захисту.
Коротко про цю трагедію
26 жовтня автомобіль, яким керував підліток, пролетів перехрестя на червоне світло та врізався в інший автомобіль. Внаслідок цього, водій Chevrolet одразу загинув на місці події. А пасажири, які були в авто юного водія, потрапили до лікарні з різними ушкодженнями.
Очевидці розповіли, що на місці ДТП хлопець поводився досить зухвало. Він нібито погрожував поліцейським і казав, що його "відмажуть". Однак зловмисника майже одразу посадили до СІЗО без права внесення застави.
Його батько заявляв, що син ні в чому не винен, а ЗМІ хочуть зробити з нього злочинця. Мати ж підозрюваного згодом сказала, що до підлітка в ізоляторі ставляться так же, як і до інших. Згодом щодо батьків також відкрили провадження за 2 статтями: допуск до керування транспортом людини без прав, а також невиконання батьками їхніх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки