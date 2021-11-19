В сообщении говорится, что признание следователи получили во время допроса. Однако правоохранители пока это никак не комментировали. Кроме того, есть уже и доказательства вины 16-летнего парня.

Заметьте Экспертиза подтвердила, что за рулем Infiniti в момент ДТП был 16-летний Николай

Другие доказательства, что парень находился за рулем

Выводы генетических эксперти з. Следы его крови и клеток обнаружили на подушках безопасности водителя, руле и водительском сиденьи. Кроме того, они были в смывах с водительской двери и сиденья.

з. Следы его крови и клеток обнаружили на подушках безопасности водителя, руле и водительском сиденьи. Кроме того, они были в смывах с водительской двери и сиденья. Допросы двух пассажиров его Infinity. Эти люди подтвердили, что автомобилем управлял именно их подозреваемый друг.

его Infinity. Эти люди подтвердили, что автомобилем управлял именно их подозреваемый друг. Записи камер видеонаблюдения, а также личные видеозаписи очевидцев события. Однако пока не разглашают, что именно там указывает на вину 16-летнего парня.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Однако юристы отметили, что качество собранных материалов все-таки еще в приоритете. Мол, добровольное признание вины на этом этапе может быть стратегией стороны защиты.

Кратко об этой трагедии

26 октября автомобиль, которым управлял подросток, пролетел перекресток на красный свет и врезался в другой автомобиль. В результате водитель Chevrolet сразу погиб на месте происшествия. А пассажиры, которые были в авто юного водителя, попали в больницу с разными повреждениями.

Очевидцы рассказали, что на месте ДТП парень вел себя довольно дерзко. Он якобы угрожал полицейским и говорил, что его "отмажут". Однако злоумышленника почти сразу посадили в СИЗО без права внесения залога.

Его отец заявлял, что сын ни в чем не виноват, а СМИ хотят сделать из него преступника. Мать подозреваемого потом рассказала, что к подростку в изоляторе относятся так же, как и к другим. Впоследствии в отношении родителей также открыли производство по 2 статьям: допуск к управлению транспортом человека без прав, а также невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.