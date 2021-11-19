О выводах экспертизы сообщил адвокат потерпевших Валентин Рыбин. Он подчеркнул, что теперь можно уверенно говорить, что водителем был несовершеннолетний мажор.

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Анализ подтвердил совпадение профиля ДНК на лобовой подушке безопасности автомобиля Infiniti с ДНК-профилем подростка, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Харькове 26 октября,

– заявил Рыбин.

Заметим, мать Николая – Марина Дегтярь – утверждает, что никогда не позволяла сыну управлять своим автомобилем. Она уверяет, что забрала с собой в Германию второй комплект ключей и документы на машину. Ведь раньше Николая уже ловили за рулем.

Что известно о ДТП с несовершеннолетним водителем

26 октября 16-летний Николай проигнорировал красный свет и на бешеной скорости врезался в другой автомобиль. В результате сильного столкновения водитель Chevrolet погиб на месте происшествия, а пассажиры юного водителя пострадали.

По словам очевидцев, на месте ДТП парень угрожал полицейским и говорил, что его "отмажут".

Однако уже 28 октября суд взял Николая под стражу. Он будет находиться в СИЗО 2 месяца без права внести залог.

Мама подозреваемого говорит, что к нему в изоляторе относятся так же, как и к другим. Женщина будто не может передать сыну даже кроссовки.

За преступление подростку грозит 8 лет тюрьмы.

Полный текст публикации Валентина Рыбина в фейсбуке:

Молекулярно-генетический анализ подтвердил совпадение профиля ДНК на лобовой подушке безопасности автомобиля Infiniti с ДНК-профилем подростка, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в городе Харьков 26.10.21.

Таким образом, учитывая данные видеокамеры и доказательства ДТП – пассажиры автомобиля, которым управлял "несовершеннолетний перегонщик", с учетом данных экспертиз, можем уверенно подтвердить выявление подозреваемого за рулем автомобиля, и никого другого.