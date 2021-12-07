Среди них было и психиатрическое исследование, назначенное 26 ноября. А уже 7 декабря сообщили о завершении этого обследования.

К теме Несовершеннолетнему мажору, совершившему на Infiniti ДТП, назначили психиатрическую экспертизу

Все трезво оценивал

Об этом рассказал адвокат стороны потерпевших Игорь Черняк. По его словам, эксперты установили, что юноша вполне "вменяемый".

Психиатрическая экспертиза показала, что подозреваемый отдавал себе отчет в своих действиях и мог ими управлять во время ДТП. Говоря проще – признала его вменяемым,

– написал адвокат.

Он добавил, что это не слишком хорошая новость для молодого человека. Так как теперь у суда не будет никаких препятствий для привлечения его к уголовной ответственности.

Главное об этой аварии

26 октября автомобиль подростка пролетел перекресток на красный свет и врезался в Шевроле.

Водитель другого автомобиля погиб на месте происшествия, а пассажиры мажора попали в больницу с разными повреждениями.

На месте аварии юноша вел себя крайне дерзко и говорил, что избежит наказания. Но все-таки попал в СИЗО без права внесения залога.

Его отец заявил, что сын ни в чем не виноват, но впоследствии тоже стал фигурантом производства.

19 ноября стало известно, что юный мажор признал свою вину.

Также его пребывание за рулем подтвердили результаты экспертизы.

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