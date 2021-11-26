Пресс-служба юридической компании "Миллер" отметила, что приоритетом сейчас стало получить выводы технических и судебно-медицинских экспертиз. Их проведение продолжается.
Заметьте Смертельное ДТП грузовиков и такси под Харьковом: что сказал на допросе задержанный водитель
Психиатрическая экспертиза устанавливает, страдает ли лицо заболеванием психики, и могло ли болезненное состояние повлиять на его поведение в момент совершения правонарушения,
– говорится в сообщении.
Смертельное ДТП с Infiniti
Трагедия произошла в Харькове 26 октября. По данным следствия, 16-летний Николай, находясь за рулем Infiniti, влетел в Chevrolet. За считанные мгновения до ДТП парень еще и проигнорировал красный свет.
В салоне Infiniti также находились двое 19-летних парней и несовершеннолетняя девушка. Жертвой ДТП стал водитель Chevrolet. Пассажиры Infiniti травмировались.
Мама Николая убеждена: ездить сына учили его друзья-авторитеты. Женщина шокирована, что Николай сел за руль.
У меня 20-летний стаж вождения, нет ни одного ДТП, дети видели пример законного вождения, я никогда не нарушала. Я только такие примеры давала детям,
– рассказала женщина.
Она хочет встретиться с дочерью погибшего водителя и извиниться. Мама Николая уже обращалась официально к семье погибшего. Но ответа не получила.
Сообщение "Миллер, юридическая компания":
ДТП в Харькове: новые факты
На этой неделе произошло несколько важных событий по установлению обстоятельств в уголовном деле.
1. Допрос матери подозреваемого Николая Харьковского.
Содержание допроса пока раскрывать нельзя, учитывая интересы следствия и необходимость дальнейшей проверки сообщенных обстоятельств в деле.
Показания родителей подозреваемого имеют важное значение для установления обстоятельств транспортного происшествия, установления фактов возможного совершения других правонарушений, как самим Николаем, так и лицами, которые могут понести ответственность вместе с ним.
2. Назначена психиатрическая экспертиза.
Важное обстоятельство для подтверждения факта вменяемости личности. Данная экспертиза назначается для определения того, могло ли лицо в момент совершения уголовного правонарушения осознавать свои действия и управлять ими.
Экспертиза устанавливает, страдает ли лицо заболеванием психики, и могло ли болезненное состояние повлиять на его поведение в момент совершения правонарушения.
3. Нами, как представителями потерпевшей, поднят вопрос о необходимости привлечения подозреваемого к административной ответственности.