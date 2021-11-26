В результате погибли три человека – водитель такси, женщина и ее маленькая внучка. На следующий день стало известно, что сказал на допросе водитель, спровоцировавший эту трагедию.

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Не смог говорить конкретно

О деталях общения с задержанным рассказали на брифинге областной прокуратуры. Там отметили, что главный фигурант дела работает водителем и возит по Украине грузы. Раньше его ни разу не привлекали к уголовной ответственности.

На допросе мужчина сказал, что не понимает, как произошла эта авария. При этом он не предоставил следователям никакой конкретики.

То есть он увидел автомобиль, произошло столкновение и опрокидывание автомобиля. Не объясняет, почему проигнорировал светофор. Водитель в госпитализации не нуждается, поэтому способен участвовать в следственных действиях,

– рассказали в прокуратуре.

Кроме этого, рассказали, каково состояние пострадавших, которые выжли в этой автокатастрофе. Двое пассажиров Chevrolet и водитель другого грузовика находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.

Главное об этом ужасном ДТП