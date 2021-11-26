Тела погибших доставали из искореженной легковушки. С помощью автокрана подняли грузовик.

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Что известно о погибших

Исполняющий обязанности начальника следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов рассказал, что погиб водитель автомобиля марки Renault и 2 пассажира, информирует "Суспільне". В машине ехала бабушка с ребенком. Малышу было всего 3-4 года. Данные о жертвах устанавливают.

Задержали водителя грузовика

Задержали водителя грузовика MAN. Как сказал Болвинов, по предварительной информации, он ехал на красный сигнал светофора. Проверяют, был ли водитель трезв. Сейчас он не давал объяснений.

Грузовик поднимали автокраном / Фото ГСЧС

Других людей госпитализировали

Так, в больницу доставили пять человек. В частности, водителя MAN, водителя Chevrolet и его пассажира.

К ликвидации привлекли 6 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС и 20 спасателей.

Как произошла авария

ДТП произошло на окружной дороге Харькова вечером 25 ноября. Столкнулись 2 грузовика. От удара один из них перевернулся на такси, в котором были водитель и 2 пассажиров.

Момент столкновения, смотрите видео:

Текст поста ГСЧС:

Спасатели ликвидировали последствия ДТП произошло на кольцевой города Харькова

К ликвидации чрезвычайного происшествия были привлечены 6 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС и 20 человек личного состава. С помощью автокрана ГСЧС был поднят грузовик, после чего был разблокирован тела 3-х погибших из искореженной легковушки.