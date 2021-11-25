Тіла загиблих діставали із понівеченого легковика. За допомогою автокрану підняли вантажівку.

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Що відомо про загиблих

Виконувач обов'язків начальника Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов розповів, що загинув водій автомобіля марки Renault та 2 пасажири, інформує "Суспільне". В машині їхала бабуся з дитиною. Малечі було всього 3 – 4 роки. Дані про жертв встановлюють.

Затримали водія вантажівки

Затримали водія вантажівки MAN. Як сказав Болвінов, за попередньою інформацією, він їхав на червоний сигнал світлофора. Перевіряють, чи водій був тверезий. Наразі він не давав пояснень.



Вантажівку підіймали автокраном / Фото ДСНС

Інших людей госпіталізували

Так, до лікарні доправили п'ятьох людей. Зокрема, водія MAN, водія Chevrolet та його пасажира.

До ліквідації залучили 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС та 20 надзвичайників.

Як сталась аварія

ДТП сталась на окружній дорозі Харкова ввечері 25 листопада. Зіткнулися 2 вантажівки. Від удару одна з них перекинулася на таксі, у якому були водій та 2 пасажирів.

Момент зіткнення, дивіться відео:

Текст поста ДСНС:

Рятувальники ліквідували наслідки ДТП, що сталось на кільцевій міста Харкова

До ліквідації надзвичайної події було залучено 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС та 20 чоловік особового складу. За допомогою автокрану ДСНС було піднято вантажівку, після чого було деблоковано тіла 3-х загиблих з понівеченого легковика.