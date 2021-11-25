Очевидці повідомили, що ця автівка була таксі. До поліції щодо аварії звернулися о 18:35. На місце негайно прибули екстрені служби.

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Повідомили про жертв

Newsroom повідомив, що внаслідок аварії загинулим 3 особи. За даними журналістів, у таксі були водій, бабця та дитина. Про це розповіли анонімні джерела в службі таксі.

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Суспільне поспілкувалося з Директором Центру екстреної допомоги Харкова Віктором Забаштою. Він сказав, що всі деталі будуть відомі згодом. Адже рятувальники ще не деблокували автомобіль.

Фура перекинулася на таксі / Фото Суспільного й телеграму ХС

Що сказали рятувальники

Згодом цю аварію також прокоментував і керівник обласного ДСНС Євген Василенко. Він підтвердив, що в авто перебували 3 людей.

За його словами, поки вантажівку підіймати не будуть. Оскільки перед цим правоохоронці мають провести слідчі дії.

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