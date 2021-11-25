Очевидцы сообщили, что этим автомобилем было такси. Это произошло примерно в 19 часов. На место немедленно прибыли экстренные службы.

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Сообщили о жертвах

Newsroom сообщил, что в результате аварии погибли 3 человека. По данным журналистов, в такси были водитель, бабушка и ребенок. Об этом рассказали анонимные источники в службе такси.

Правоохранители и спасатели на месте аварии: смотрите видео полиции

Суспільне пообщалось с Директором Центра экстренной помощи Харькова Виктором Забаштой. Он сказал, что все детали будут известны позже. Ведь спасатели еще не разблокировали автомобиль.

Фура перевернулась на такси / Фото Суспільного и телеграма ХС

Что сказали спасатели

Впоследствии эту аварию также прокомментировал и руководитель областного ГСЧС Евгений Василенко. Он подтвердил, что в автомобиле находились 3 человека.

По его словам, пока грузовик поднимать не будут. Поскольку перед этим правоохранители должны провести следственные действия.

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